Polstrada Jesi, Manlio Didimi è il nuovo Comandante

JESI – Il Vice Ispettore della Polizia di Stato Manlio Didimi è il nuovo Comandante chiamato a guidare il Distaccamento della Polizia Stradale di Jesi. Nel corso dei 28 anni di servizio si è distinto in numerose e differenti attività operative, ottenendo diversi riconoscimenti, nel contempo ha conseguito varie specializzazioni in materia di controllo del territorio, nella polizia giudiziaria e nei servizi di Polizia Stradale. Didimi ha 51 anni, ed è originario di Senigallia. Dopo aver conseguito il diploma di laurea in scienze motorie, ha indossato l’uniforme della Polizia presso la Sezione Polizia Stradale di Milano. Successivamente ha prestato servizio al Distaccamento di Senigallia, nei Commissariati della Polizia di Stato a Città di Castello (PG) e Faenza (RA); nel 2014 il ritorno presso la specialità dorica in qualità di Capo Ufficio Verbali fino alla nomina a Comandante del Distaccamento Jesi dal 27 gennaio PV.