Polverigi si prepara alla Cena delle Streghe 2021 | Password Magazine

POLVERIGI – La Proloco Polverigi, in collaborazione con il Comune di Polverigi organizza nella giornata di sabato 18 Settembre l’evento: Cena delle Streghe 2021.

Consapevoli della situazione ancora straordinaria ed in continua evoluzione a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid19, la Proloco e l’amministrazione comunale ci tengono a dare un segnale di speranza e ripartenza, proponendo una serata gastronomica con animazione a tema, aspettando la tanto famosa Notte delle Streghe, evento che negli anni ha sempre attirato migliaia di persone a Polverigi “Paese Creativo” per antonomasia.

Nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, l’evento inizierà nel pomeriggio proponendo Laboratori “Mostruosi” per bambini, in collaborazione con il Po.Ki.Fè. Polverigi Kids Festival, che alla sua prima edizione ha allietato l’estate polverigiana ai bambini dai zero ai 10 anni: il laboratorio “Intaglia la Zucca” e il laboratorio “Crea la tua maschera Mostruosa”.

Per tenere viva l’attenzione su quello che sarà ottimisticamente La Notte delle Streghe 2022 una piccola parte del borgo verrà allestita a tema e prenderà vita nel “Vicolo dei Vecchi Mestieri”: personaggi ambigui e raccapriccianti accompagneranno i partecipanti fino all’ingresso della piazza principale.

Piazza Umberto I e Villa Nappi saranno le due locations per la Cena delle Streghe. Solo su Prenotazione si potrà cenare in piazza o in villa, contattando i ristoratori aderenti all’iniziativa: Pizzeria Il Ghiottone, Osteria La Sacrestia, Pescheria Gastronomia Amare, Piazza Caffè e Ristorante Villa Nappi che proporranno menù ad hoc ideati per la serata.

Ad intrattenere il pubblico in villa ed in piazza ci penseranno Accademia56, il Centro di Formazione in Arti Sceniche di Ancona e La Luna Dance Center, con una esibizione a sorpresa, ed i Trampolieri Luminosi Itineranti.

A concludere la serata non poteva mancare lo spettacolo virtuale di Video Mapping a cura di SaraLeone VirtualReality che alle ore 23:00 in Piazza Umberto I lascerà tutti a bocca aperta.

La Proloco Polverigi e l’amministrazione comunale vi aspettano sabato 18 Settembre, per passare una piacevole serata con “La Cena delle Streghe”.