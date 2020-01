Pomeriggio con la Befana tra giochi, acrobazie e balli

FALCONARA MARITTIMA – Befane e spazzacamini saranno i protagonisti di un pomeriggio, organizzato dal Comune di Falconara marittima, da trascorrere insieme a Castelferretti: il centro storico si popolerà, infatti, di befane acrobate, simpatici spazzacamini che, aiutati da giocolieri ed equilibristi, ci faranno passare momenti spensierati all’insegna di tanti giochi e balli; in piazza Albertelli i più piccoli potranno viaggiare in groppa agli animaletti cavalcabili di peluche. Ci sarà anche lo stand del truccabimbi che permetterà, a chi vorrà mettersi in gioco, di trasformarsi in spazzacamino o Befana!

Alle 17.30 e alle 18.30 occhi puntati sulla facciata dell’antico castello che, animata da luci e suoni, saprà affascinare tutti i presenti.

Al temine della giornata verrà poi scelta tra i presenti la ‘Befana più Befana di tutti’. Tutti potranno partecipare ed ambire al titolo. In premio buoni e prodotti dei negozi offerti dai commercianti del Centro commerciale naturale di Castelferretti: Natura Bizzarra, L’angolo di Lucia (merceria-abbigliamento), Da Hikaru (pet-shop), Pizzeria Le Ville, Caffè al Castello, Gioielleria Guidoni, pasta fresca Com’era una volta, Frutta e Verdura di Michela Urbisaglia, supermercato Tigre Amico, Lavanderia Special, ArtstylistSamy Samantha Massimo, Hair chic Palmy Palmira, L’oro nei capelli parrucchieri, Farmacia Bonfili, Elettricità di Marzioni Aldesina, Pasticceria Brunelli.