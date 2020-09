Jesi, incidenti: furgone fuori strada, poi anche un pedone investito | Password Magazine

JESI – Pomeriggio di incidenti a Jesi, causati probabilmente dalle intense piogge che ha reso le strade scivolose e ridotto la visibilità. Sono successi quasi contemporaneamente, entrambi con feriti. Il primo sinistro riguarda un furgone che intorno alle 17.30, alla rotatoria di via Ricci è uscito di strada andando contro il muro laterale del sottopasso ferroviario, colpendo anche un palo dell’illuminazione dal quale è caduta la plafoniera, rompendosi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, che ha trasportato il conducente, per fortuna ferito solo lievemente. Il traffico non ha subito rallentamenti, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia locale per i rilievi. Poco più tardi, intorno alle 18, lungo viale del Lavoro c’è stato un investimento, con una persona travolta da una Fiat Punto in prossimità delle strisce pedonali. Nell’impatto, il pedone è finito contro il parabrezza mandandolo in frantumi. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi.