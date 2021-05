Ponte di via San Giuseppe, da oggi il restringimento della carreggiata | Password Magazine

JESI – Da oggi il restringimento in via precauzionale della carreggiata all’altezza del ponte di Via San Giuseppe per chi scende da San Marcello /zona cimitero.

A breve le verifiche strutturali per analizzare lo stato di conservazione del ponte e capire quali interventi realizzare.

Durante i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune, è stato riscontrato infatti un significativo stato di ammaloramento di alcuni elementi della struttura portante del ponte. In particolare, il maggiore stato di degrado è stato rilevato in corrispondenza delle travi poste ai bordi dell’impalcato.