JESI – Scontro tra un’ambulanza e una vettura Renault Capture sul Ponte San Carlo. È successo intorno alle 18.15 superata la barriera di restringimento e all’altezza di uno degli ingressi dell’autolavaggio. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati, causando un incidente sulla corsia che da Jesi procede in direzione della rotatoria per Santa Maria Nuova. L’urto ha interessato la fiancata destra dell’ambulanza. Per ora non si segnalano feriti.