Ponte San Carlo, auto contro la barriera: disagi al traffico | Password Magazine

JESI – Incidente questa mattina in via Marconi, sul Ponte San Carlo, con il tratto di strada che è rimasto chiuso al traffico per alcune ore. Poco dopo le 10, per cause in corso di accertamento, una Land Rover, condotta da un 50enne, è finita contro una delle barriere di restringimento della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, i carabinieri e la Polizia locale per i rilievi. Non ci sarebbero per fortuna feriti. Disagi al traffico per un paio di ore poi il tratto di strada è stato liberato.