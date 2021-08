Positivo al covid, va a trovare la fidanzata: denunciato | Password Magazine

ANCONA – Nel corso dei controlli svolti durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno denunciato in stato di libertà due persone, un 35enne ed un 18enne, rispettivamente responsabili dei reati di violazione del provvedimento della quarantena e furto tentato.

Il primo episodio è stato accertato dai Carabinieri della Stazione di Ancona Centro, all’esito di una breve attività di indagine: gli uomini dell’Arma hanno infatti acclarato come il 35enne, peraltro già gravato da precedenti di polizia, nonostante in quarantena poiché positivo al Covid-19, si fosse recato presso l’abitazione della propria compagna nella nottata tra il 4 e il 5 agosto, esponendola dunque al rischio di contagio e violando così il provvedimento lui imposto dall’autorità sanitaria. Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri lo hanno così denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Il secondo episodio risale invece al pomeriggio di ieri quando, intorno alle ore 19, i militari della caserma di Via Piave sono intervenuti in Corso Garibaldi, presso un noto negozio di abbigliamento, ove era stato segnalato un giovane che tentava di impossessarsi di alcuni capi. Dopo averlo immediatamente individuato, gli uomini dell’Arma hanno così proceduto ad un controllo, che ha consentito di rinvenire la merce asportata, alcune t-shirts del valore complessivo di poco meno di 100 euro.

La refurtiva veniva dunque interamente recuperata e restituita all’avente diritto: per il giovane è scattata inevitabile la denuncia in stato di libertà.