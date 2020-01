Pranzo delle donne «de giuppe via Roma», in 130 a tavola da Jolanda

MOIE – Le donne di via Roma si incontrano a tavola. In 130 domenica hanno partecipato alla terza edizione del «Pranzo delle donne ‘de giuppe via Roma’». Una giornata di condivisione e allegria al ristorante Jolanda di Moie, resa possibile grazie all’organizzazione impeccabile di quattro volontarie – Isabella Talacchia, Manuela Boccacci, Ofelia Bufarini e Catia Fava – e con il supporto di preziosi sponsor. Un’occasione per conoscersi ma anche per ricordare le vicende, i personaggi e le attività che hanno caratterizzato il quartiere: «Una volta via Roma era piana di botteghe e di artigiani – hanno detto le organizzatrici – . In cima la via c’era Parò, davanti la stradina la ‘cocciara’ Pasqualina, venendo giù la casa del ‘lampadaro’, alla rotatoria Fabrizio, il parrucchiere…» . E come dimenticare la presenza delle vecchia filandra e delle tante donne che lavoravano lì? E nonostante i centri commerciali che ruotano intorno al quartiere, nessuna delle commensali ha dubbi: «Via Roma rimane sempre speciale». Durante il pranzo, c’è stato anche spazio per la solidarietà: grazie alla lotteria di beneficenza sono stati raccolti 650 euro, di cui 350 andranno allo Iom, 300 alla colonia di Antonietta.