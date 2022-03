Precipita dal piano rialzato del cimitero, un uomo in eliambulanza a Torrette | Password Magazine

JESI – Precipita dal piano rialzato del cimitero di Jesi, ora è in ospedale.

I soccorsi sono scattati questa mattina, intorno alle 10.30, quando al 118 è arrivata la richiesta di intervento per un uomo, di 55 anni, riverso a terra dopo un volo di circa 2 metri. Da prime notizie, sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario ma è ancora tutto da accertare. Sul posto, sono intervenuti i sanitari con l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Atterrata nelle vicinanze anche Icaro01. Caricato a bordo dell’eliambulanza, l’uomo, sempre cosciente, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Cadendo avrebbe battuto testa, rachide e cervicale.