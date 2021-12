CASTELBELLINO – Attimi di paura questa mattina a Castelbellino, nella frazione di Pianello Vallesina. Un uomo di 35 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato per quattro metri dal suo appartamento. Sul posto è atterrata l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero gravi. Intervenuta anche la Croce Verde di Cupramontana e l’automedica del 118.