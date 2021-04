Premiate le classi vincitrici del concorso «Jesi Tokyo passando per le città delle Olimpiadi» | Password Magazine

JESI – Sono state premiate oggi le classi della Scuola secondaria di primo grado “Paolo Borsellino” vincitrici del concorso “Jesi Tokyo passando per le città delle Olimpiadi“, con la partecipazione della campionessa olimpionica Elisa di Francisca e l’Assessore allo sport della città di Jesi Ugo Coltorti.

Il progetto delle insegnanti Professoressa Isabella Lelli, Professoressa Laura Bigi e Professoressa Silvia Ugortini, insegnanti di educazione fisica, proposto dalla Professoressa Lelli, è stata una gara tra le classi dell’istituto e consisteva nell’accumulare chilometri attraverso l’attività fisica: 14.700 i chilometri da percorrere, ovvero la distanza tra Jesi e Tokyo, con delle tappe intermedie simboleggiate dalle città delle passate olimpiadi.

«L’idea è nata durante il primo lockdown, per creare spunti da utilizzare durante la didattica a distanza. Un collega di Bergamo ha iniziato questo progetto, perché nel 2020 si sarebbero dovute tenere le Olimpiadi di Tokyo; l’ho proposto ai ragazzi e nelle Marche ormai siamo diversi a farlo. Io l’ho personalizzato aggiungendo dei km bonus, per esempio se andavano a passeggiare con i familiari, o se proseguivano nelle loro attività sportive agonistiche» spiega la Prof.ssa Lelli. La classe vincitrice del concorso è stata la 1E, con 15.000 chilometri accumulati, a seguire le classi 1B, 2B e 3B. Di quest’ultima classe si è colta l’occasione per fare un applauso a due giovani campionesse, Silvia, arrivata terza ai campionati italiani di scherma, e Arianna, arrivata alle semifinali di singolo e finali di doppio ai campionati italiani di tennis. «Hanno dovuto inventare tutti quanti modi diversi di fare didattica – afferma la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto Sabrina Valentini – in D.A.D. non è possibile utilizzare la didattica tradizionale, si sono cercate modalità interattive. Tutti hanno dovuto compiere questo sforzo, e ovviamente i professori di educazione fisica si sono dovuti inventare cose straordinarie».

A premiare i ragazzi delle classi vincitrici è stata la campionessa olimpionica jesina Elisa di Francisca, a cui gli studenti hanno posto domande da loro formulate sul suo percorso sportivo, sulle olimpiadi e curiosità sulla scherma. A loro lei ha lasciato un messaggio positivo e determinato: «I momenti difficili in cui si vorrebbe dire basta ce ne sono e ce ne saranno sempre; questo momento di pandemia ci ha insegnato tanto, serve rimboccarsi le maniche e andare avanti. Per essere campioni bisogna conquistare qualcosa, che non sono medaglie ma più soddisfazioni personali, e alle olimpiadi accade come per voi a scuola con le interrogazioni, se siete certi che avete fatto tutto quello che dovevate fare, andrà bene comunque. Vi faccio i miei complimenti perché avete dei ragazzi bravissimi ed educati che hanno fatto domande intelligenti».

Alle parole di Elisa di Francisca si accodano anche quelle dell’Assessore Ugo Coltorti ai ragazzi: «Voi oggi vedete una campionessa, una mamma, e vi appare tutto bello, ma il percorso è faticoso e impervio, la vita è fatta di sfide quotidiane. Dentro ognuno di voi c’è qualcosa di speciale e ogni volta che sognate qualcosa dovete impegnarvi a sfiorare quel sogno o tentare di realizzarlo. Quando avete fatto tutto il possibile comunque avete vinto. Ognuno di voi è campione dentro».

In ultimo i ringraziamenti della Dirigente Scolastica Sabrina Valentini: «Vorrei ringraziare Elisa di Francisca e sono onorata che sia qui oggi. Lei è un esempio di costanza, determinazione e sacrificio, che è anche ciò che insegniamo noi ai ragazzi. Ringrazio anche le insegnanti per questo progetto portato a termine insieme ai ragazzi».

A cura di Chiara Petrucci