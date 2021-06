Premio Piccolo Comune Amico, Serra San Quirico vince! | Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – Serra San Quirico è tra i 5 Comuni vincitori della categoria Cultura del “Premio Piccolo Comune Amico”.

Il prestigioso premio, creato nell’ambito di un progetto promosso dal Codacons, insieme a Coldiretti, Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e con il patrocinio di Anci e Uncem, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Su Serra San Quirico saranno quindi realizzate campagne promozionali che verranno diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa. «In questo modo la nostra Serra sarà conosciuta in tutto il mondo! – si legge sulla pagina del Comune -. Ci siamo candidati, ci abbiamo creduto, consapevoli del grande valore della nostra realtà. Era il 17 agosto quando sul Facebook istituzionale Comune di Serra San Quirico invitavamo tutti a votare Serra: tanti i like, le condivisioni e le visualizzazioni. Tantissimi i voti ricevuti per Serra, sia tramite il portale del Codacons sia via posta, che, sommati a quelli espressi dalle Giurie tecniche, hanno decretato la vittoria.

Un grazie sincero a chi ci ha creduto insieme a noi!».