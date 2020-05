Premio Vallesina rinviato al 2021

JESI – L’associazione Premio Vallesina onlus comunica che la manifestazione indetta per il prossimo 20 giugno a Monsano per celebrare la decima edizione e premiare i vincitori è stata rinviata a data da destinarsi. Questo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti sui pubblici spettacoli. Appena si creeranno le nuove condizioni il “Premio Vallesina onlus” riprenderà la propria attività e sarà resa pubblica la nuova data per dar vita a questa 10° edizione nata purtroppo in un momento particolarmente difficile e quando la macchina organizzativa era già a metà dell’opera. Si prevede comunque di poter effettuare la manifestazione per la premiazione dei vincitori a giugno del 2021.