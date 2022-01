Prende fuoco il contatore di una palazzina, black out nel quartiere | Password Magazine

JESI – Va a fuoco un contatore Enel, una via resta senza corrente. É successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, in una palazzina tra via Monte Roberto e via Castelbellino. Per cause in corso di accertamento, forse un’infiltrazione d’acqua, il contatore posto nella corte esterna di una palazzina, si è incendiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Jesi che, con un paio di estintori, hanno spento le fiamme anche se l’intero quadro elettrico è rimasto danneggiato. Sul posto sono arrivati i tecnici di Enel Distribuzione che stanno ancora eseguendo i lavori di ripristino dell’energia e messa in sicurezza. Disagi per i residenti della due vie, rimasti al momento in black out per l’interruzione della corrente, necessaria per effettuare le riparazioni. I tecnici stanno lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. Nessun danno a persone anche se, in un primo momento, era stata chiamata sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Jesi.