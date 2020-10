Primi casi Covid al PS Carlo Urbani, il Tribunale Diritti Malato: «No ospedale Covideria». | Password Magazine

JESI – Covid a Jesi, il Tribunale per i Diritti del Malato fa il punto della situazione con il primario del Pronto soccorso cittadino Dottor Mario Caroli.

«Stiamo ricevendo parecchie segnalazioni da cittadini sul fatto che il nostro ospedale stia già diventando una Covideria – afferma il coordinatore del TDM Pasquale Liguori -. Il responsabile del PS ci ha fornito chiarimenti sulla questione. É vero che ci sono primi casi di covid isolati in stanze apposite del PS perché non è stato possibile trasferirli negli ospedali (Fermo, Ancona e Civitanova) con unità operative di Malattie Infettive in quanto pare che esse già siano esaurite. La cosa ci preoccupa notevolmente e soprattutto ci riserviamo di verificarla. Ricordiamo che il nostro ospedale doveva, secondo il piano pandemico, ricoverare pazienti covid solo ad esaurimento di quelle strutture dotate di UO di malattie infettive».

Il Tribunale per i Diritti del Malato rivolge un appello alla Regione: «Ci chiediamo anzitutto perché in una situazione come questa, in cui già si sono esaurite le aree di malattie infettive, non si riapre subito Civitanova e per questo facciamo un accorato appello al nuovo presidente Acquaroli di attivarsi rapidamente per far ciò , preservando per quanto possibile il nostro ospedale dal diventare completamente COVID, bloccando nuovamente l’operatività ordinaria che aveva recuperato totalmente.

Il Dr. Caroli ci ha rassicurato che al momento la situazione è sotto controllo: i pazienti “sporchi” trovano sistemazione in aree protette, assicurando sicurezza a quelli cosiddetti “puliti”.

Abbiamo condiviso col Dr. Caroli la necessità di approntare quanto prima un modulo per i pazienti sospetti COVID che peraltro si sovrapporranno presto a quelli con sindrome influenzale( tra un po’ saranno senz’altro più di quelli con patologie non COVID). Ma in questo momento vi è la necessità di fare un altro appello ai medici di famiglia affinché si adoperino all’ascolto e al visitare i propri pazienti, evitando che questi, non trovandoli disponibili, vadano ad intasare il PS . Ricordiamo che i medici di famiglia , differentemente dalla prima ondata, oggi sono stati forniti adeguatamente di tutti i DPI per la loro protezione (questa è la rassicurazione che abbiamo avuto a livello regionale)».