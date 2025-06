“Primi passi per la vita”: un libro per ricominciare (domenica 25 maggio alla biblioteca La Fornace) - Password Magazine

Domenica 25 maggio, alle 18, nella biblioteca La Fornace di Moie, ci sarà la presentazione del libro “Primi passi verso la vita”, scritto da Giovanna Scortechini. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Ambalt ODT, nata per assistere i bambini oncoematologici e le loro famiglie, e vanta il patrocinio del Comune oltre che il sostegno della sezione AVIS comunale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Tiziano Consoli e del presidente dell’Avis Moie Giovanni Perticaroli, interverranno all’incontro, insieme con l’autrice, gli esperti che hanno partecipato al progetto e Grazia De Angelis – membro del consiglio direttivo Ambalt. L’evento sarà allietato dalla partecipazione dell’attore e doppiatore Luca Violini. Modera l’incontro la giornalista Chiara Cascio.

Un obiettivo da raggiungere può diventare la spinta per affrontare la malattia e superare i momenti più bui, quelli in cui la paura di non farcela prende il sopravvento. È quanto è accaduto a Giovanna Scortechini, imprenditrice di Monte Roberto che dal 2005 opera nel settore della comunicazione con sede dell’attività a Moie di Maiolati Spontini.

La sua è una vita tranquilla, divisa tra lavoro e famiglia, quando nel 2022 tutto cambia. Arriva la a diagnosi di tumore al pancreas e per lei inizia un difficile percorso di cura, uno dei momenti più duri della sua vita. Nella mente c’è la paura, quell’assillante timore di non farcela. Il corpo è provato dalla pesantezza delle cure. I capelli cadono, il volto cambia, ogni gesto costa fatica. Tra un ciclo di chemio e l’altro, Giovanna cerca rifugio nella creatività: in piccoli taccuini, inizia a scrivere. Trova conforto in carta e penna, a mano aggiunge una riga dopo l’altra. E nelle pagine, annota pensieri, sogni, riflessioni, persino favole e brevi racconti. Tra mille domande, si chiede: “Cosa c’è di più bello della vita?”. Ecco che la riposta immediatamente le è esplosa in testa: “Una nuova vita che nasce”. Anche Giovanna avrebbe voluto una vita nuova, una rinascita, e ciò avviene tramite la realizzazione di un progetto positivo, capace di trasformare il dolore in nuova luce e speranza per chi ne ha bisogno. Nasce così “Primi passi per la vita”, un libro pensato per aiutare i bambini… aiutando altri bambini. I proventi derivanti dalla sua vendita saranno infatti devoluti all’Associazione Ambalt, che sostiene i bambini ricoverati in ospedale e le loro famiglie, offrendo un aiuto concreto a chi attraversa momenti di particolare difficoltà.

Oltre al contributo personale dell’autrice, il progetto si avvale delle preziose competenze di diversi esperti nel settore della prima infanzia: la dott.ssa Roberta Cesaroni, mental coach e coach adolescenziale, e la dott.ssa Alessandra Stronati, nutrizionista.

Il volume si rivolge ai genitori di bambini da 0 a 3 anni, una fascia d’età decisiva per la formazione degli adulti di domani, e raccoglie non solo consigli pratici di esperti su educazione, nutrizione e salute ma dedica alcune pagine anche a favole e filastrocche scritte da Giovanna.

«Con Primi passi per la Vita – racconta l’autrice Scortechini – ho voluto trasformare la negatività della malattia in un qualcosa di positivo veicolando la bellezza di una vita che nasce alla bellezza del dono. E come delle ciliegie si dice “Una tira l’altra”, così è nata una sorta di reazione a catena. Siamo partite in due, io e la dott.ssa Cesaroni, che mi ha subito appoggiata in questo progetto. Poi si è aggiunta Alessandra e una dopo l’altro sono arrivati altri professionisti e professioniste, rendendo l’opera sempre più completa ed esaustiva nell’affrontare le tematiche legate ai primi tre anni di vita».

Il team, infatti, si è subito ampliato con la partecipazione del dott. Paolo Senesi, pediatra, di Beatrice Guerri, insegnante di danza esperta in psicomotricità infantile, e della dott.ssa Marcela Galiano, specialista nella salute della donna, con consigli pratici per il periodo post-parto. Perché il benessere della mamma è essenziale per prendersi cura del neonato.

«Siamo orgogliosi di patrocinare l’iniziativa di Giovanna Scortechini e dell’associazione Ambalt – dice l’assessore ai Servizi sociali del Comune Roberta Romagnoli -. Ho avuto modo di conoscere il progetto “Primi passi per la vita” dalla stessa Giovanna, un’iniziativa che unisce solidarietà, creatività e il desiderio di offrire un aiuto concreto ai bambini e alle loro famiglie. È un esempio di come, anche nelle sfide più dure, si possa trovare la forza di trasformare il dolore in speranza e di creare qualcosa di positivo che può fare la differenza nella vita di tanti piccoli e grandi. Supportare queste iniziative significa credere nel valore della comunità e nel potere della solidarietà, valori fondamentali per costruire un futuro migliore».