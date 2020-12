Primo appuntamento con «JesiClean», giovani per l'Ambiente | Password Magazine

JESI- Si è finalmente potuta svolgere il primo appuntamento con JesiClean, evento creato per sensibilizzare la cittadinanza alla salvaguardia dell’ambiente, che ha già coinvolto molte associazioni del territorio.

Questa manifestazione, inizialmente fissata per novembre, si è potuta svolgere solo domenica pomeriggio (13 dicembre), considerato il passaggio nel mese scorso della regione Marche in fascia arancione e l’impossibilità dunque di spostamento fra comuni che esso ha comportato. Una volta tornati in zona gialla è stato però possibile portare a compimento questo progetto e, vista la situazione di emergenza in atto, si è atteso l’arrivo del nulla osta da parte dell’assessore Cinzia Napolitano e del Comando della Polizia Municipale che hanno permesso lo svolgimento dell’evento nel pieno rispetto delle norme anti covid.

Ragazze e ragazzi si sono ritrovati, muniti di mascherina e guanti, al Parco del Ventaglio, dove gli organizzatori hanno distribuito dei sacchi, messi a disposizione dal Comune di Jesi. Dal Parco del Ventaglio sono poi partiti gruppi di ragazzi che si sono divisi i parchi da pulire. Per facilitare la spartizione delle zone, gli organizzatori hanno chiesto a chi fosse stato interessato di contattarli in modo da garantire una maggiore organizzazione.

I luoghi che i giovani hanno ripulito comprendono i giardini pubblici, l’antistadio e lo stesso Parco del Ventaglio.

L’iniziativa probabilmente avrà il suo seguito il mese prossimo, data la volontà degli organizzatori di trasformare questo evento in un appuntamento fisso, anche quando si sarà uscito dalla pandemia.