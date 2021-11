«Primo Festival della Salamora, tradizioni che fanno bene al territorio» | Password Magazine

BELVEDERE OSTRENSE – Si è chiuso con successo il Festival della Salamora di Belvedere, prima edizione di questa manifestazione, fortemente legata a Vecchi Sapori D’Autunno, si è svolta domenica scorsa.

La Pro Loco di Belvedere Ostrense, organizzatrice, era fiduciosa ma non sapeva come la gente avrebbe risposto dopo tutto questo periodo di inattività ed è rimasta piacevolmente colpita dalle numerose presenze. Tanti gli appuntamenti per tutti i gusti: il convegno sulla salamora, l’annullo filatelico, le visite guidate alla scoperta del paese, la mostra pittorica, gli spettacoli con artisti di strada, il tutto seguendo i protocolli di sicurezza anti covid.