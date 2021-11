Belvedere Ostrense, nasce il "Festival della Salamora" | Password Magazine

Il programma completo:

– Ore 10.00 Convegno “La Salamora di Belvedere” a cura di Pierluca Federici a seguire un corso di assaggio dell’olio di oliva a cura del Dott.Demetrio Ruffini il tutto organizzato da Aprol Marche e Coldiretti (c/o Cantine Ex Convento delle Clarisse)

– Ore 12.00 Apertura Cantine – Pranzo su prenotazione

– Ore 14.00 Spettacolo per Bambini con Kalù Kalù (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 14.30 Visita guidata del Centro Storico – Gratuita – Prenotazioni tel.351 8032059

– Ore 15.00 Spettacolo di strada con Pallotto (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 15.30 Inaugurazione Mostra “Archetipi del mio immaginario” a cura di Sofia Romagnoli

(c/o Cantine Ex Convento delle Clarisse)

– Ore 16.00 Annullo Filatelico “La Salamora di Belvedere” a cura di Poste Italiane (c/o Ex Convento delle Clarisse)

– Ore 16.30 Dal Bagaglino di Canale 5, spettacolo comico con Il Magico Alivernini (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 18.00 Spettacolo di strada con Pallotto (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 19.00 Spettacolo per Bambini con Kalù Kalù (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 19.00 Apertura Cantine – Cena su prenotazione