Problemi in Vallesina alle reti Wind e Infostrada

VALLESINA – Poblemi con vari dispositivi connessi alla fibra Infostrada o alla rete Wind sembrano colpire in Vallesina moltissimi utenti dalla giornata di ieri venerdì 7 febbraio. Lamentati problemi minori anche con altre reti, soprattutto Fastweb, ma potrebbero derivare da singole situazioni.

Non c’è un comunicato ufficiale ma diverse sono state le segnalazioni da Jesi e comuni limitrofi per le reti Wind e Infostrada. Contattata l’assistenza clienti, il problema sembra essere strutturale della zona e ad alcuni utenti è stato comunicato come periodo di risoluzione definitivo lunedì 10 febbraio. Da questa mattina comunque, probabilmente non in tutte le situazioni, i problemi sembravano già risolti ma intorno alle ore 18 la rete è tornata da “down”. Non rimane che pazientare.