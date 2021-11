«Procedere al censimento degli immobili non occupati» la proposta di Percorso Civico | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI- «Procedere al censimento degli immobili non occupati e comunicarne l’esito al consiglio comunale e verificare quindi se l’offerta di immobili disponibili è adeguata alla domanda». É quanto richiede con un’interrogazione il gruppo politico Percorso civico, all’opposizione: «Considerato che negli ultimi mesi risultano in aumento le richieste di case in affitto, principalmente nella frazione di Moie, ma se ne riscontrano alcune anche per quelle del capoluogo – si legge – preso atto che molti richiedenti sono giovani lavoratori, in possesso di un autoveicolo e quindi più facilmente disponibili a brevi spostamenti, pertanto potrebbero essere interessati a valutare anche un immobile presso il capoluogo; visto che il Comune è in possesso degli strumenti per fare un censimento degli immobili vuoti/liberi».

La minoranza, inoltre, chiede di agire in merito alla tematica sia che si abbia un esito negativo sia con esito positivo. «In caso negativo si chiede di stimolare i proprietari degli immobili liberi ad affittare gli stessi ad un prezzo equo e di mercato, magari ipotizzando anche una maggiore riduzione dell’aliquota delle imposte di pertinenza comunale (IMU e TARI) relativa ai suddetti immobili; in caso positivo si chiede di implementare politiche, campagne comunicative, prevedere contributi a favore di lavoratori e/o giovani coppie, avendo cura di agevolare i redditi più bassi».