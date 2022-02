«Professione Consulente Finanziario...cosa è cambiato?» | Password Magazine

In un mondo in continua evoluzione nessuno può sentirsi esonerato dal cambiamento, tanto più se la professione che si svolge ha come materia prima i mercati finanziari, che notoriamente anticipano ciò che nell’economia reale si sviluppa successivamente.

Sono rimasti, anzi aumentati gli adempimenti formativi da rispettare, l’obbligo di iscrizione e mantenimento a 3 Albi professionali, i requisiti di onorabilità e professionalità, ma quello che più è cambiato riguarda le competenze trasversali richieste e le soft skills.

Un buon consulente finanziario patrimoniale e sociale si occupa sempre di pianificare il patrimonio dei propri clienti, proteggendolo dalla volatilità dei mercati, ottimizzandone il rendimento, con un occhio all’efficienza fiscale, ma tutto questo non è più sufficiente.

Il patrimonio finanziario è integrato e costituisce una parte di quello complessivo, che può comprendere, talvolta l’azienda, di cui occorre gestire la liquidita, talvolta investimenti in arte, che necessitano di valutazioni e negoziazioni, assets immobiliari.

Impossibile non curarsi di questo contesto e non affrontare insieme al cliente, quel viaggio di progettazione indispensabile per assicurarne il corretto passaggio generazionale. Quali sono inoltre le ulteriori skills da sviluppare? il Consulente Finanziario si occupa di denaro, ma ricopre un ruolo socialmente importante, è Responsabile di informare e formare i propri clienti, renderli Consapevoli delle proprie scelte e contribuire a creare valore economico, sociale, umano, nella Comunità in cui opera. Per poterla svolgere adeguatamente non basta impegno, dedizione, occorre passione, sacrificio, umiltà, la ricompensa però sarà corrispondente, il sentimento di gratitudine e di riconoscimento dei propri clienti.