Progetto Cupra, lista e calendario degli incontri a sostegno del candidato Enrico Giampieri | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Enrico Giampieri (Progetto Cupra) in corsa per la fascia tricolore a Cupramontana sfida le altre due candidate sindaco Laura Paolini (Scelgo Cupra) e Clarice Orsi (Tradizione e Futuro per Cupramontana).

«Progetto Cupra, presente nel nostro territorio da più di dieci anni – sostiene la lista del candidato Enrico Giampieri, attualmente assessore nella Giunta del sindaco uscente Luigi Cerioni – è un gruppo unito e forte degli obiettivi raggiunti, dei lavori da completare e dei progetti da realizzare; rinnova con entusiasmo il proprio impegno e la volontà per il futuro di Cupramontana».

Questi, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati: Serena Bini, 35 anni, insegnante scuola primaria; Valentino Di Guglielmo , 24 anni, studente universitario in Scienze Politiche; Corrado Dottori, 49 anni, laureato in Economia Politica, imprenditore agricolo; Debora Durastanti, 42 anni, Operatore Socio-Sanitario; Paola Gironella, 55 anni, cuoca professionista; Stefano Leoni, 68 anni, ingegnere libero professionista; Maddalena Mennechella, 36 anni, laureata in Scienze Politiche Relazioni Internazionali, barista; Giuliano Morettini, 41 anni, geometra e amministratore di condomini libero professionista; Andrea Nocchi, 54 anni, avvocato cassazionista; Stefania Sorana, 46 anni, insegnante scuola dell’infanzia; Luca Torelli, 42 anni, geometra tecnico di cantiere; Anna Virginia Vincenzoni, 76 anni, pensionata.

Il calendario delle assemblee pubbliche di Progetto Cupra ha preso ufficialmente il via nel territorio comunale di Cupramontana. Enrico Giampieri candidato Sindaco di Progetto Cupra incontra la cittadinanza per illustrare il programma e presentare la sua squadra.Questo il calendario degli appuntamenti suddivisi per zone:

lunedì 13 settembre ore 21: San Michele / Torre presso il locale della Chiesa di San Michele

martedì 14 settembre ore 21: Badia Colli / Brecciole / Malcupa / Accoli / Cese presso locale dell’Abbazia del Beato Angelo;

mercoledì 15 settembre ore 21: Esinante / S Maria / Romita presso bar ristorante Sparapani;

venerdì 17 settembre ore 21: Ulivi / Torre presso abitazione Enrico Giampieri;

lunedì 20 settembre ore 21: Poggio Cupro presso Osteria del Poggio;

martedì 21 settembre ore 21: San Giovanni presso locale della Chiesa di San Giovanni;

mercoledì 22 settembre ore 21: via Matteotti e dintorni presso l’abitazione di Ulivieri Enrico;

giovedì 23 settembre ore 21: via Palazzi / via San Marco di Sopra / via San Marco di Sotto / via Etrusca presso l’abitazione di Ciciliani Pacifico;

venerdì 24 settembre ore 21: Viale Marche e dintorni presso l’abitazione di Piermattei Aldo.

Il primo incontro con la cittadinanza i è svolto ieri 9 settembre ai Magazzini dell’Abbondanza.