Progetto Cupra, presentata al Colle Elisa la candidatura a sindaco di Enrico Giampieri | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Di fronte ad una numerosa presenza di cittadini cuprensi c’è stato, mercoledì 21 luglio, il primo incontro al Colle Elisa di Cupramontana dove è stata presentata da Progetto Cupra la candidatura a Sindaco di Enrico Giampieri, da dieci anni assessore all’Urbanistica, alla Viabilità e ai Lavori Pubblici.

Il Sindaco uscente Luigi Cerioni ha presentato le ragioni che hanno spinto Progetto Cupra a chiedere ad Enrico l’impegno a candidarsi. Ha indicato in Giampieri «la figura di un amico di Cupramontana che insieme a tutta l’Amministrazione Comunale ha lavorato in maniera disinteressata, sempre costruttiva, sempre adoperandosi per la risoluzione dei problemi. Tutto quello che è stato fatto e quello che si sta portando avanti, ha concluso Cerioni, portano il nome di Enrico e quindi è sembrato naturale chiedere a lui questa disponibilità».

Enrico Giampieri ha dichiarato di aver meditato a lungo prima di accettare questa sfida consapevole dell’impegno che si assume; gli anni trascorsi sono stati anni impegnativi ma anche anni ricchi di progettualità realizzate e di riconoscimenti».

Poi si è passati ad illustrare l’attività amministrativa svolta, i progetti portati avanti, i progetti in corso di realizzazione e sono state indicate progettualità da realizzare.

Massima evidenza è stata posta alle politiche di sostegno scolastico, di sostegno alle famiglie, agli anziani, alle disabilità, ai servizi sociali, al rapporto continuo con tutte le associazioni. Giampieri ha evidenziato l’importanza e l’attenzione che porrà al nostro poliambulatorio, alla nostra rsa, alla nostra casa di riposo. L’emergenza sanitaria ha evidenziato l’importanza del nostro presidio sanitario.

«Si è parlato dei piani di sviluppo per Cupramontana, dei progetti per i giovani e per la cultura. Sono state evidenziate iniziative a sostegno delle attività artigianali, commerciali, agricole – si legge nella nota -. Sono state illustrate le potenzialità del nuovo teatro comunale, della costruenda nuova scuola sede dell’Istituto Comprensivo L. Bartolini, del nuovo campus scolastico, degli interventi presso gli impianti sportivi e dei nuovi progetti sulla viabilità. Approfondimenti ci sono stati sugli investimenti ancora da realizzare sulla fibra ottica, sull’illuminazione pubblica, sul progetto di ampliamento del nuovo Colle Elisa, sul progetto di utilizzo del Park Hotel, sul potenziamento e la valorizzazione del Museo Internazionale dell’Etichetta e dell’Enoteca, sui laboratori già avviati presso la Fornace del Gusto, sul progetto di sviluppo con Astralmusic e Accademia Erard presso i locali dell’ex Monastero di Santa Caterinai».

«Cupramontana porterà avanti, insieme ai comuni dell’unione montana e ai comuni della Vallesina, tutte le progettualità necessarie e le opportunità offerte dal recovery plani» si legge nella nota

Dopo il confronto con i cittadini, Giampieri ha sottolineato che «con questa serata si è avviato un percorso fatto di incontri, di confronti e di approfondimenti che porteranno alla stesura del programma e della lista di Progetto Cuprai»..

La serata si è conclusa con un momento conviviale e con un arrivederci ai prossimi appuntamenti.