Progetto New Vineyard, dimostrazione in vigna all'Azienda Agricola Dottori | Password Magazine

SAN PAOLO DI JESI – Il progetto New Vineyard, dedicato all’innovazione in viticultura, propone una prova dimostrativa aperta al pubblico.

L’appuntamento è oggi (venerdì 25 marzo) alle ore 15 all’Azienda Agricola Edoardo Dottori a San Paolo di Jesi (An) in Via Follonica. Il tema del giorno sarà l’utilizzo della tecnica della semina a strisce per l’impianto delle cover crops in vigneto.

A causa del cambiamento climatico sono sempre più frequenti eventi climatici di tipo calamitoso, caratterizzati da piogge torrenziali, con centinaia di millimetri d’acqua che cadono in poche ore. Questi fenomeni sovente causano fenomeni erosivi, ancor più marcati in ambienti collinari come quelli marchigiani. Diventa quindi fondamentale evitare ogni tipo di lavorazione per limitare i fenomeni erosivi.

Tuttavia i vigneti, soprattutto quelli biologici hanno bisogno di azoto, che può essere fornito attraverso la semina di piante azotofissatrici come le leguminose poliennali. L’utilizzo della tecnica della semina su sodo, e in particolare la semina a strisce su sodo, permette la semina delle suddette essenze erbacee evitando le lavorazioni del terreno e quindi i fenomeni erosivi.

Durante l’incontro in campo verranno testate delle macchine per la semina su sodo in vigneto, che attualmente non viene ancora praticata ma che porterà vantaggi sia dal punto di vista ambientale che economico.

L’evento è organizzato secondo le normative anti Covid19 vigenti, pertanto ai partecipanti è richiesto il Green Pass. È gradita la prenotazione al numero 334.2853962 (anche Whatsapp)

Per maggiori informazioni:

Monia Fabretti – marcadiancona@cia.it – 071.200437

New Vineyard è un progetto finanziato dalla Regione Marche tramite il Bando “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Sottomisura 16.1 Azione 2” Annualità 2019 – PSR Marche 2014/2020 (fondi FEASR – ID SIAR 42809). Il progetto si pone il duplice obiettivo di migliorare la produzione di uve biologiche e ridurre l’impatto ambientale dei vigneti, tramite l’introduzione di nuovi sistemi di allevamento della vite, l’utilizzo di reti schermanti ed antigrandine e l’adozione di innovative tecniche di gestione del suolo (inerbimenti multifunzionali a strisce). Partner del progetto sono: Fattoria Nannì (capofila), Azienda Agricola Edoardo Dottori, Università Politecnica delle Marche, Marca di Ancona CIA e Arca