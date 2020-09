Progetto Salute, l'iniziativa a cura della Farmacia degli Angeli | Password Magazine

ANGELI DI ROSORA – La Farmacia degli Angeli propone una nuova attività con la cittadinanza. In questi mesi di emergenza sanitaria, lo staff della farmacia ha cercato di essere vicina alla clientela, fornendo anche la consulenza telefonica, in prima linea nella lotta e nella prevenzione del Covid-19. Nel 2013 la Farmacia ha ideato un progetto di educazione alla salute rivolto alla cittadinanza: da allora sono stati promossi numerosi incontri, con medici specialisti, con psicologi, con nutrizionisti, con docenti universitari, con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto comprensivo “Don Mauro Costantini”, con il patrocinio del comune di Rosora e la collaborazione di associazioni ed enti. Quest’anno, nell’impossibilità di organizzare eventi con le modalità precedenti, la Farmacia ha scelto di avviare il “Progetto Salute. Percorso over 50: osteopenia-osteoporosi” in collaborazione con Health Coaching dr.ssa Letizia Saturni e con il patrocinio del Comune di Rosora. Lo scopo è prendersi cura della salute e del benessere dei cittadini informando e educando in modo semplice e scientificamente corretto. La presentazione del progetto sarà venerdì 2 ottobre alle 18 all’aperto, in via Roma 101, ad Angeli di Rosora, di fronte alla farmacia. Il progetto è stato pianificato dall’equipe che opera già presso il poliambulatorio Custodi della Salute. Ciascuno dei tre professionisti coinvolti, la farmacista Cecilia Possenti, la nutrizionista Letizia Saturni e la fisioterapista Laura Olivi, presenteranno i percorsi con la possibilità di rivolgere domande per chiarimenti e curiosità.

Ai presenti la Farmacia offrirà in dono la rivista dei farmacisti, come è tradizione in ogni evento organizzato dal 2013.

Il secondo appuntamento sarà 12 ottobre con il percorso OVER-50: Osteopenia – Osteoporosi.

Per informazioni è possibile chiamare al 331 5050260.