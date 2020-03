Pronti 60 mila euro per il ‘Carlo Urbani’ grazie alla campagna di Vallesina Aiuta Onlus

L’ANNUNCIO DI ELISA DI FRANCISCA:“GIÀ RACCOLTI 60 MILA EURO”In poco più di una settimana dall’avvio della raccolta fondi da parte della Fondazione "Vallesina Aiuta Onlus", costituita da Comune di Jesi e Asp, sono pervenute donazioni per 60 mila euro. Lo ha annunciato la presidente Elisa Di Francisca con il video allegato.Un risultato straordinario che conferma la grande solidarietà di Jesi.Già ordinato il nuovo tomografo polmonare a servizio della terapia intensiva del Carlo Urbani che era il primo obiettivo della raccolta fondi.Le risorse residue saranno utilizzate per aumentare i presidi (in particolare mascherine) al personale socio-sanitario che si sta occupando dei soggetti più fragili della città (anziani e persone con disabilità) e che in questi particolari giorni sono spesso l’unico contatto umano: veri angeli custodi che devono operare con strumentazioni adeguate per la sicurezza loro e quella degli utenti. Pubblicato da Comune di Jesi su Giovedì 26 marzo 2020

JESI – Sessantamila euro raccolti in una settimana dall’associazione Vallesina Aiuta Onlus, dopo l’appello della presidente Elisa Di Francisca. «Una vera e propria gara di solidarietà per la città- ha detto la campionessa -. Con i soldi raccolti abbiamo acquistato macchinari per la terapia intensiva da destinare all’ospedale Carlo Urbani di Jesi». Ma la raccolti fondi non finisce qui: «Provvederemo all’acquisto di mascherine e di dispositivi di sicurezza per le persone che operano nel sociale – continua la Di Francisca -. Tutto sarà rendicontato».

Per chi vuole donare, l’IBAN è il seguente:

IBAN IT 15 P 03111 21205 000000000737 Causale “Insieme per Jesi”.

Sul sito dell’Asp Ambito 9 si possono avere tutte le informazioni utili sulla Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta Onlus” e sulle finalità che persegue.