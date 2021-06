«Pronto soccorso, cinque medici in meno entro la fine di luglio» | Password Magazine

JESI – «Come avevamo preannunciato qualche mese fa, dalla fine di maggio il Pronto soccorso di Jesi sta operando con quattro medici in meno, un quinto medico andrà via alla fine di luglio».

Lo fa sapere Pasquale Liguori, coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato:

«La risposta della Direzione dell’ASUR AV2, sino ad ora, è stata quella di concedere un medico a contratto cococo che scadrà “incredibilmente proprio alla fine del mese di luglio” (almeno ci aspettavamo un contratto a tempo determinato per superare il periodo delle ferie) – sostiene Liguori -. Nel frattempo, per consentire al personale di fare le meritate e sacrosante ferie, si è ridotta a solo due medici la presenza nel pomeriggio; tutto ciò ovviamente ha provocato le tante lamentele dei pazienti in attesa di essere visitati. Ci domandiamo allora cosa aspetta questa Direzione a procedere alle assunzioni per sopperire ad una grave mancanza di organico in un reparto quello del PS che fa registrare oltre 30 mila accessi all’anno. Ci domandiamo anche cosa sta facendo il Sindaco di Jesi per sollecitare tali assunzioni. La nostra preoccupazione e quella di molti ns concittadini è che se, in settembre , facendo i debiti scongiuri, dovesse ritornare la pandemia, come potrà il PS di Jesi affrontare con “meno” cinque medici i tanti afflussi che inevitabilmente la stessa pandemia fa registrare».