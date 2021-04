«Pronto soccorso, cinque medici in meno entro maggio: così si rischia il blackout» | Password Magazine

JESI – Entro il mese di maggio il Pronto soccorso di Jesi potrebbe perdere 5 medici. A dirlo è il Tribunale per i Diritti del Malato che esprime preoccupazione: «Tutti noi speriamo che prima possibile il Carlo Urbani sia libero dal COVID, in modo tale che i cittadini della Vallesina riacquistino fiducia circa la sicurezza di non contrarre alcun contagio in caso di interventi e accertamenti diagnostici – fa sapere il coordinatore Pasquale Liguori – . Ad oggi non è ancora cosi se consideriamo le segnalazioni che ci arrivano dal cittadino: molti preferiscono rivolgersi ad altre strutture, anche a quelle fuori regione. Ma in questo momento la cosa che ci preoccupa di piu è il post Covid: ci arrivano notizie che entro il mese di maggio il Pronto soccorso di Jesi perderà 5 medici, per trasferimenti, aspettative ed altro. Una carenza di 5 medici a fronte di un organico previsto di 15, considerando che, ci approssimiamo verso le ferie estive, sacrosante e irrinunciabili per un personale sanitario che ha fatto turni massacranti, rischia di portare un black out di attività di Pronto soccorso che non ci possiamo permettere. E allora urge che la Regione e l’ASUR facciano assunzioni di personale che possa sopperire a future carenze. Auspichiamo in particolare che il presidente della Regione e la sua Giunta diano un preciso segnale di discontinuità con la precedente Amministrazione regionale che sull’argomento ha sempre nicchiato. Auspichiamo anche che il Presidente dia anche un input deciso e concreto sull’ ampliamento del Pronto Soccorso a Jesi,.con spazi e risorse di personale adeguati ad una utenza di circa 33mila accessi annui che in questo periodo di pandemia ha risposto sempre con impegno all’emergenza ma che ha anche sofferto molto nella gestione dei tanti pazienti che affluivano allo stesso».