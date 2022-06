Prosegue "Percorsi d'estate" alla Casa dell'olio di Maiolati | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Fine settimana con gli appuntamenti di “Percorsi d’estate”, il cartellone delle manifestazioni estive giunto alla seconda edizione, proposto dal Comune in collaborazione con la Pro loco Maiolati Spontini, l’associazione Ar.Co, il fotoclub “Effeunopuntouno”, la Casa dell’Olio e della biodiversità e altre associazioni e realtà del territorio.

Sabato 25 giugno, alle ore 10, alla Casa dell’olio e della biodiversità di Maiolati Spontini (lungo la Strada Provinciale dei Castelli, al civico 12) si terrà il convegno dal titolo “L’agricoltura sostenibile nel territorio regionale marchigiano. La tutela della biodiversità con particolare riguardo alla produzione dell’olio. La valorizzazione degli aspetti sociali di aggregazione e della longevità”. Parteciperanno l’assessore regionale all’Agricoltura Mirco Carloni, il presidente della Provincia Daniele Carnevali e il presidente dell’Assam Marche Andrea Bordoni. Seguiranno le relazioni di Giuseppe Natale Frega, docente dell’Università Politecnica delle Marche, su “L’olio evo, caratteristiche organolettico-salutistiche”, di Davide Neri, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, su “La coltura dell’olivo”, del presidente del progetto Arca Bruno Carbini su “La rigenerazione dei suoli” e di Pierluca Federici, per Aprol Marche, l’organizzazione dei produttori olivicoli, su “Olivicoltura sostenibile per l’ambiente e per le aziende”. Chiuderà il convegno la relazione di Saverio Barbagli per Biodea con un esempio di agricoltura circolre e sostenibile.

A Moie, invece, ritorna, dopo i due anni di emergenza sanitaria, l’Ouverture d’estate, il concerto sotto le stelle proposto, domenica 26 giugno, alle ore 20, dalla banda musicale “L’Esina” in piazza Santa Maria, con l’esibizione dei piccoli del corso di orientamento musicale e con il concerto della formazione al completo. Il concerto segna la ripresa delle esibizioni musicali all’aperto, come momento di aggregazione e di intrattenimento, che è da sempre un elemento caratterizzante delle estati della cittadina di Moie e di tutto il territorio comunale.