Protesta di bar e ristoranti, una cena fittizia poi la consegna delle chiavi al sindaco

REGIONE – Baristi e ristoratori delle Marche si uniscono in gruppo Facebook e aderiscono alla manifestazione di protesta Risorgiamo Italia, organizzata dai movimenti di imprenditori del mondo HO.RE.CA e dei Locali di Pubblico Spettacolo uniti per la prima volta nella storia del settore. Mercoledì 28 aprile ciascun partecipante tornerà ad illuminare le strade e i vicoli della propria città accendendo l’insegna e le luci del locale: un’apertura fittizia con un tavolo apparecchiato. Il 29 ciascuno si organizzerà per consegnare le chiavi del locale al Sindaco, chiedendo di rovesciarle sui tavoli del governo. «Vogliamo esprimere la con un gesto simbolico la nostra volontà di tornare in piena attività – dicono – Produrre, generare occupazione e regalare emozioni sono la nostre vocazioni, assicurare un contributo produttivo al sistema paese, la nostra missione». I ristoratori e i baristi anche delle Marche puntano i piedi contro il nuovo DPCM che consente loro di lavorare solo con il take away, prospettando la riapertura per il 1° giugno: «Diciamo no alla riapertura a queste condizioni – dice una ristoratrice -.Le misure tardive e insufficienti non ci hanno garantito quella liquidità che ci era stata promessa. Ci hanno lasciato con spese, dipendenti e spettro di oneri fiscali e contributivi con una proroga ridicola».