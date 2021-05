Protezione civile, Mazzieri e Barré riconfermati referenti per la provincia | | Password Magazine

ANCONA – Lorenzo Mazzieri e Matteo Barré riconfermati referenti della Protezione civile per la provincia di Ancona. Le elezioni si sono svolte ieri a Fano con il rinnovo delle cariche regionali e provinciali per i prossimi quattro anni. Saranno ancora Mazzieri, originario di Ancona ma residente a Castelplanio, e Barré, di Filottrano, a guidare i volontari della provincia, proseguendo il cammino avviato insieme 6 anni fa. Prima Mazzieri da solo, poi l’affiancamento di Barré in occasione del sisma del 2016.

«Insieme abbiamo svolto un grande lavoro – hanno detto -, affrontando le varie calamità: le grandi nevicate, le alluvioni nonché una pandemia che ha colpito la regione, la nazione e il mondo intero, trovando in questa provincia volontari che hanno lavorato incessantemente sia nell’aiuto alimentare alla popolazione sia nel distribuire farmaci ma anche facendo presenze e turnazioni ai centri vaccinali e ai centri dei tamponi. A loro va un grande ringraziamento da parte nostra per la collaborazione, così come pure alle loro famiglie. Siamo lieti di essere stati comunque riconfermati e cercheremo di essere una squadra».

Nella provincia di Ancona, le associazioni e i gruppi comunali lavorano di pari passo e in armonia: «Questo ci riempie di orgoglio – spiega – perché nelle Marche sono state effettuate in un anno e due mesi di pandemia oltre 65 mila servizi. Inoltre, sperando che questa maglia di restrizioni si allarghi, riusciremo a pianificare per tutti i nostri volontari un piano formativo. In accordo con la regione Marche nelle varie tipologie come logistica, comunicazione abilitazione alla motosega e abilitazioni alle motopompe».

L’evento si è svolto alla presenza dell’assessore alla protezione civile regione Marche Stefano Aguzzi, capo dipartimento Protezione Civile regione Marche dottor Davide Piccinini, il funzionario del volontariato dottor Mauro Perugini e tutto lo staff del dipartimento di protezione civile che ha curato in ogni minimo dettaglio il momento elettivo.