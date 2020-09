Provincia approva intervento Ponte San Carlo e acquisto Palascherma | Password Magazine

JESI – Ponte San Carlo, 450 mila euro dalla Provincia per la sua realizzazione. Lo ha stabilito la IV Commissione consiliare (Governo del territorio e Lavori pubblici) che nella seduta di venerdì ha deliberato in modo unanime importanti atti di indirizzo per interventi presso il Comune di Jesi.

Tra questi, la decisione di concorrere alla spesa per la realizzazione del Ponte San Carlo: ritenuta un’opera strategica, centrale e funzionale per tutta la viabilità di una vasta area della Vallesina, la IV Commissione ha deliberato di concorrere con un importo di 450 mila euro al costo di realizzazione dell’opera.

A questo, si aggiunge anche al decisione di attivare il percorso per acquistare l’attuale Palascherma.

In riferimento all’attuale struttura di via Solazzi, vista la volontà del Comune di Jesi di realizzare un nuovo impianto sportivo, la IV Commissione ha deliberato l’interesse ad acquistarlo per convertirlo in palestra ad uso del Liceo Scientifico “Da Vinci”. Ora si avvia la strada ad una valutazione tra i tecnici della Provincia di Ancona e il Comune di Jesi. Nell’attuale bilancio della Provincia è prevista la realizzazione di una nuova palestra: acquistare e ristrutturare l’attuale Palascherma, che può essere ristrutturato per adeguarlo alle esigenze scolastiche, significa dare valore ad una struttura simbolo della storia sportiva del territorio.