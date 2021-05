Provincia, Cerioni: «Prosegue riqualifica strutture sportive a servizio delle scuole». | Password Magazine

ANCONA – Sono quasi giunti al termine i lavori della Provincia di Ancona che stanno dando nuova vita al “Campetto Rosso” di Falconara. L’intervento, inserito nel piano delle opere pubbliche dell’ente, è stato finanziato dallo stesso a fine 2020 per un importo di 150.000,00 €.

L’intervento prevede il rifacimento del campetto polifunzionale, il risanamento delle gradonate e della rete di recinzione, nonché l’installazione delle porte da calcetto. Il campetto, non appena i lavori saranno ultimati, sarà a servizio dell’Istituto Tecnico Economico “D. Serrani” e del Liceo Scientifico “L. Cambi” in quanto è posizionato tra i due edifici scolastici.

L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del mese di maggio.

«Prosegue quindi l’impegno dell’Area Edilizia della Provincia di Ancona nella sistemazione e recupero di strutture sportive e aree attrezzate esterne a servizio delle scuole superiori», afferma Luigi Cerioni, Presidente della Provincia di Ancona. L’intervento a Falconara segue infatti quelli realizzati negli ultimi due anni presso il Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona (rifacimento campetto da calcetto esterno e manutenzione straordinaria della palestra) e il Liceo Scientifico “Da Vinci” di Jesi (manutenzione straordinaria copertura e rifacimento pavimentazione).

«L’emergenza sanitaria ancora in corso ha evidenziato – osserva l’Ing. Alessandra Vallasciani, responsabile Area Edilizia Scolastica – come gli spazi all’aperto rivestano un ruolo strategico e di estrema importanza per garantire la pratica delle discipline sportive previste nel percorso scolastico».