Provincia di Ancona da domani in zona rossa: Acquaroli firma ordinanza | Password Magazine

ANCONA – Era nell’aria, ora c’è l’ufficialità. Francesco Acquaroli ha firmato l’ordinanza che istituisce la zona rossa in tutta la provincia di Ancona. Il provvedimento ha validità dalle 8.00 del 3 marzo e fino alle 24 del 5 marzo.

«Per il periodo successivo emaneremo un nuovo provvedimento, non appena sarà noto il testo definitivo del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato 6 marzo – fa sapere Acquaroli -La situazione è in continuo divenire ed è monitorata costantemente e l’analisi settimanale dei dati, effettuata ieri, ha evidenziato la necessità di intervenire con un ulteriore provvedimento sulla provincia di Ancona. Restano sempre attenzionati tutti gli altri territori con particolare riguardo all’andamento epidemiologico in crescita sulla provincia di Macerata. A tutti raccomando il massimo rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e nei Dpcm. È fondamentale frenare quanto prima la diffusione del virus. È il momento della massima responsabilità di ciascuno di noi».

Da domani dunque, è vietato ogni spostamento fatto salvo per il rientro presso la abitazione, per spostamenti motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o salute.

Consentito un solo spostamento al giorno tra le 5.00 e le 22.00 verso una sola abitazione all’interno del comune. Comuni sotto i 5 mila abitanti un solo spostamento al giorno verso una sola abitazione nel raggio di 30 km.

Sono chiusi i bar e i ristoranti, consentito solo l’asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22. Chiusi i negozi e tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per i beni di prima necessità , i mercati attività fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.