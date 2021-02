Pulizia strade, il Comune di Jesi sospende i divieti di sosta | Password Magazine

JESI – Il Comune di Jesi sospende l’ordinanza che dispone i divieti di sosta in occasione dei giorni di pulizia delle strade.

Il provvedimento, che entra in vigore oggi e resterà valido fino al 14 marzo, è stato disposto considerato che numerose sono state le segnalazioni da parte di cittadini che sono impossibilitati – per l’emergenza epidemiologica in atto – a rimuovere i propri veicoli dalle strade interessate dalla pulizia nei vari giorni della settimana in quanto sono quarantenati o in isolamento tale da non consentire l’allontanamento dal luogo di dimora.