Quarant’anni di stagione di Teatro Ragazzi con Teatro Giovani Teatro Pirata, cartellone al via in 15 comuni delle Marche - Password Magazine

JESI – Quarant’anni di Stagione di Teatro Ragazzi. È un compleanno importante quello che festeggia il Teatro Giovani Teatro Pirata, che dal 1983 – iniziando dal “Pergolesi” di Jesi e coinvolgendo lungo la strada molti altri teatri delle Marche (20) – ne ha curato i cartelloni rivolti alle nuove generazioni. In 40 anni, sono andati in scena 1919 spettacoli di compagnie nazionali e non solo, e gli spettatori sono stati 322.010 mila.

La Stagione del quarantennale riparte domenica 22 ottobre ore 17 dal Teatro Valle di Chiaravalle con la festa di apertura e con lo spettacolo “Pulcetta dal naso rosso”, un appuntamento per famiglie con bambini dai 3 anni in su, tra danze, canzoni e risate proposte dalla compagnia Kosmocomico Teatro.

Dopo questo appuntamento, il cartellone proseguirà fino alla primavera 2024 in 15 comuni delle provincie di Ancona e di Macerata: Appignano, Arcevia, Castelbellino, Cerreto D’Esi, Chiaravalle, Cingoli, Corinaldo, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia. In programma, tanti spettacoli ed eventi dedicati alle famiglie (recite domenicali) e alle scuole di vario ordine e grado (in orario scolastico).

Firmata nella direzione artistica e organizzativa da Teatro Giovani Teatro Ragazzi, la 40esima Stagione di Teatro Ragazzi è sostenuta dai 15 Comuni, e da Ministero della Cultura, Regione Marche-Assessorato alla Cultura-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo. Collaborano inoltre Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Fondazione Pergolesi Spontini, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Digitall.

La Stagione teatrale per le nuove generazioni 2023/2024 conterà sulla partecipazione degli Istituti Comprensivi e Istituti Superiori di II grado della Provincia di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, con un cartellone di 24 titoli per un totale di oltre 65 appuntamenti portati in scena in orario scolastico e nei teatri marchigiani da 20 compagnie provenienti da tutta Italia. Nello scorso anno scolastico, sono stati 9228 gli studenti che hanno seguito gli spettacoli proposti.

Per il nuovo anno scolastico, 2 spettacoli dedicati ai più piccoli verranno rappresentati negli spazi scolastici delle scuole dell’infanzia. 12 spettacoli in scena nei teatri saranno appositamente dedicati ad un pubblico di adolescenti, su temi di interesse per questa fascia d’età. Ci saranno anche: 1 evento speciale per i bambini della scuola primaria in uno spazio non teatrale, 1 evento su Alberto Manzi in collaborazione con JesiEduca e Patto “Noi, Comunità Educante” del Comune di Jesi, e numerose attività formative per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il cartellone di recite domenicali si compone di due parti, il primo da ottobre e fino a dicembre con 11 spettacoli, e a seguire gli spettacoli del 2024 con altri 15 appuntamenti da gennaio a marzo.

La prima parte di Stagione inaugura il 22 ottobre dal Teatro Valle di Chiaravalle e quindi si prosegue domenica 29 ottobre (ore 17) al Teatro La Vittoria di Ostra con Vladimiro Strinati in “Il castello degli spaventi”, commedia per burattini, oggetti e attore per bambini coraggiosi. Domenica 5 novembre l’appuntamento è al Teatro Goldoni di Corinaldo, ore 17, con la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata in “Papero Alfredo” in cui un papero youtuber è alle prese con i pirati e il burattinaio Bruce.

Domenica 12 novembre ore 17 la stagione arriva al Teatro Pergolesi di Jesi con lo spettacolo “Cuore” di Claudio Milani, teatro d’attore e di figura alla scoperta delle emozioni. Stesso giorno, altro spettacolo al Teatro Misa di Arcevia nell’ambito del progetto di Teatro Natura realizzato in collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi: la compagnia Tib Teatro porta in scena “La storia di Pierino e il lupo”, ispirato alla favola musicale di Sergej Prokofiev.

Domenica 19 novembre ore 17 si va al Teatro Comunale di Montecarotto per “In bocca al lupo!”, lo spettacolo della compagnia Fontemaggiore Teatro con attori e muppets. Al Teatro Casanova di Cerreto d’Esi c’è la proposta di Teatro Natura in collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, nell’ambito del quale va in scena lo spettacolo “Il viaggio della tartaruga Tranquilla Pepesante” della compagnia teatrale Fratelli di Taglia, con attori, pupazzi con materiali di riciclo, video-scenografie e canto dal vivo.

Domenica 26 novembre ore 17 al Teatro La Vittoria di Ostra il Teatro dell’Argine porta in scena “Farfollie”, una storia fantastica sulla creazione delle farfalle con oggetti, disegni, magie di carta e giochi di colori.

Per il periodo natalizio (It’s Christmas Time! …Che spettacolo di Natale!), il cartellone propone domenica 3 dicembre ore 17 al Teatro La Fenice di Senigallia lo spettacolo “Natale a suon di hip hop” della Compagnia Teatrale Mattioli; venerdì 8 dicembre ore 17 al Teatro Goldoni di Corinaldo lo spettacolo “La Bottega dei giocattoli” della compagnia Crest; domenica 10 dicembre ore 17 al Teatro del Sentino di Sassoferrato la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata nella commedia “Un babbo a Natale”.

Da segnalare la proposta di Teatro Natura in collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, con i due appuntamenti ad Arcevia e a Cerreto D’Esi in cui il tema della natura prende vita attraverso attori, musica e muppets.

Arricchisce il cartellone il laboratorio teatrale a cura di Simone Guerro “Genitori narratori” alla Biblioteca dei Ragazzi di Jesi: da ottobre a dicembre, ogni mercoledì in orario serale, ha luogo un progetto dedicato ai genitori e a chiunque abbia voglia di sperimentarsi con il linguaggio della narrazione teatrale. L’obiettivo è trovare la propria storia e il personale modo di raccontarla attraverso la guida di un regista teatrale. Info e iscrizioni: Teatro Giovani Teatro Pirata 0731.56590 – 334.1684688

L’intero cartellone di recite domenicali dà la possibilità ai bambini di festeggiare il loro compleanno a Teatro, invitando gli amici in una delle date in cartellone a prezzi molto accessibili (5 euro) e con biglietto gratis per il festeggiato. Prenotazione obbligatoria 0731.56590 – 334.1684688 – biglietteria@atgtp.it

Tra le promozioni, da segnalare il 3×2 (vieni a 3 spettacoli e avrai in omaggio l’ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario), e l’ingresso omaggio per i nonni che accompagnano i nipoti a teatro.