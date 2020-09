Quarto Corso di Primo soccorso organizzato dalla Croce Verde di Jesi | Password Magazine

JESI – Nonostante la stanchezze e le difficoltà causate dal Covid 19, la Croce Verde di Jesi non si ferma: anche quest’anno la Pubblica Assistenza ha organizzato il corso di primo soccorso in collaborazione con l’Associazione FoRTE – Formazione Ricerca e Training nell’Emergenza.

Al via al 4^ Corso di Primo soccorso organizzato dalla Croce Verde di Jesi in partenza il 29 settembre, dalla durata di 6 lezioni aperto alla cittadinanza: «Con immenso orgoglio vogliamo comunicare alla cittadinanza – commenta Ciro Toscano, un dipendente della Croce Verde di Jesi – che nonostante la stanchezza e la pressione della Pandemia Covid-19 che ci ha colpito e ci sta tutt’ora colpendo, l’associazione Croce Verde di Jesi non si è mai fermata».

Le lezioni del 4^ Corso di Primo soccorso avranno luogo presso i locali del Circolo San Francesco di Via San Francesco al civico 71: la prima lezione sarà il 29 settembre e proseguiranno nei giorni 2-6-9-13-16 ottobre dalle 21:00 alle 23:30. La prima lezione si focalizzerà sulla storia della Croce Verde di Jesi, il sistema operativo 118/112 e su come poter effettuare un’efficace chiamata d’emergenza. Venerdì 2 ottobre si toccherà il tema della Pandemia Covid 19; per poi proseguire martedì 6 e venerdì 9 con le lezioni sul Primo Soccorso Base; martedì 13 si affronterà la lezione dal titolo “prevenzione e incidenti” in collaborazione con la Polizia Stradale e si concluderà venerdì 16 con la lezione sulla disostruzione delle vie aree in età adulta e pediatrica a cura dell’Ass. Forte.

L’intero corso sarà tenuto da esperti del settore, medici, infermieri e istruttori I.R.C. (Italian Resusicitation Council).

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e per chi parteciperà a tutte 6 le lezioni, verrà data la possibilità di accedere gratuitamente al corso “BLS-D CAT A CERTIFICATO I.R.C (Italian Resusicitation Council)”.

A causa del Covid 19, quest’anno i posti sono limitati a 48 per assicurare la distanza di sicurezza e per poter mettere in atto tutte le dovute precauzioni: per le prenotazioni e altre informazioni, si può contattare il numero 3427341436 o consultare la pagina FB ufficiale della Pubblica Assistenza.