MONTEMARCIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16,45 circa a Montemarciano, in via Panoramica, per dei rami pericolanti che rischiavano di cadere sulla pubblica via. La Squadra di Senigallia intervenuta con due automezzi e con il supporto dell’autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona ha provveduto a togliere l’immediato pericolo mettendo in sicurezza la zona dell’intervento. Non si segnalano danni a persona.