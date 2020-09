Rapina una gioielleria ma arrivano i carabinieri e lo arrestano | Password Magazine

CHIARAVALLE – Rapina una gioielleria dei Chiaravalle ma viene arrestato dai carabinieri. É accaduto ieri, in un negozio di monili in oro e gioielli della cittadina: un uomo di 35 anni armato di coltello, minacciando i presenti, era riuscito ad impossessarsi di oltre 15 orologi, per un bottino complessivo di 2700 euro. Scattato l’allarme, inviato dai gioiellieri alla centrale operativa di Jesi, il Comando della Compagnia ha subito inviato i militari della Stazione locale sul posto per l’intervento. Grazie al repentino arrivo è stato possibile bloccare il bandito in flagranza di reato ed arrestarlo senza che nessuno si facesse male. È stato necessario l’ausilio di ulteriori 6 carabinieri per stabilire l’ordine e la sicurezza pubblica, recuperare il maltolto e restituirlo all’avente diritto. Continuerà l’impegno dell’Arma per garantire la sicurezza pubblica nel territorio e contrastare i reati predatori.