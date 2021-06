Rassegna Hemingway Summer Theatre: Michele Placido recita Dante | Password Magazine

JESI – Torna, alla sua ottava edizione, con il Patrocinio della Regione Marche, la rassegna Hemingway Summer Theatre ad animare le serate jesine in Piazza delle Monachette. Il 17 luglio ore 21.30 un ospite d’eccezione: Michele Placido che interpreterà, in una lectura dantis, alcuni passi della Divina Commedia. Per celebrare un duplice anniversario: i 700 anni dalla morte del poeta, ma anche la stampa jesina della prima edizione in caratteri italiani della Commedia, avvenuta nel 1472 ad opera del tipografo Federico Conti.

La grande musica, sin dal 2014 al centro della kermesse, torna anche quest’anno: giovedì 15 luglio sarà la volta di un omaggio a Pino Daniele con il front man nuovo talento della musica italiana Greg Rega e la sua jazz band Leo Caligiuri Project in un featuring con il sassofonista Daniele Scannapieco, venerdì 16 sarà invece la serata dedicata alla musica lirica con Il castello del Duca Barbablu di Bela Bartok (riduzione per pianoforte e due voci con Andrea Silvestrelli al basso, Michele Guerrieri al pianoforte, la soprano Michela Bregantin e Luca Violini come voce narrante). A concludere la rassegna, domenica 18 luglio, un omaggio al fotografo fermano Mario Dondero: una mostra delle sue opere sarà allestita all’interno dei locali dell’Hemingway Cafè, in contemporanea alle esibizioni di altri performer fermani, il filosofo Cesare Catà e il trio jazz di Daniele di Bonaventura, Roberto Zechini e Alberto Ricci. Parteciperanno anche persone vicine al celebre fotografo: la compagna Laura Stroppa, il direttore della Fototeca di Fermo Pacifico D’Ercoli e il fotografo, assistente di Dondero, Umberto Bufalini.

“L’evento rispetta il piano sicurezza anti-Covid”, sottolinea Davide Zannotti di Hemingway Theatre. “Sarà misurata la febbre e verranno messe sedie distanziate. In tutto saranno posizionate 170 sedie per 93 persone, così da mantenere il distanziamento, fino al raggiungimento di massimo 200 ingressi includendo anche i posti dell’Hemingway e della Trattoria della Fortuna”.

Per Zannotti questa è “la più bella rassegna fatta dal punto di vista tecnico e qualitativo, importante introito per tutta la città”. Non è mancato l’appoggio dell’Assessore alla Cultura Luca Butini, che ha sottolineato come primo punto l’importanza della prudenza nello svolgersi della manifestazione: “Un anno fa riaprivamo il Teatro Pergolesi per il Premio Moriconi e l’atmosfera della ‘ripartenza’ non doveva essere quella della fine di una guerra. Oggi la situazione è nettamente diversa dal quel 15 giugno 2020, ma non siamo ancora a un livello di copertura vaccinale di popolazione che ci permetta di proporre una normalità ritrovata. Sono convinto che lo spettacolo dal vivo sia uno degli ambiti con la responsabilità di dettare nuove regole per fruire di importanti stimoli culturali, ma senza correre rischi. Le regole vanno rispettate, non aggirate”. Sul cartellone di Jesi estate risponde: “L’amministrazione sta lavorando all’organizzazione di eventi ed iniziative, ma il concetto di cartellone non è giusto per anni come questo o lo scorso. Sarà una stagione significativa, ma adeguata al periodo”.

Hemingway Cafè prevede 4 rassegne nel corso dell’intera stagione, con eventi dal 5 luglio al 9 settembre.

Per le prenotazioni relative alla rassegna Summer Theatre è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro Pergolesi (al numero 0731206888), online tramite vivaticket.com, o direttamente all’Hemigway al numero 335362984, prenotando il biglietto comprensivo di aperitivo o cena. I costi ammontano a 10 euro per le serate del 15, 16 e 18 luglio, mentre variano dai 15 (gradinata) ai 20 euro (platea) per lo spettacolo di Michele Placido.

A cura di Angela Anconetani Lioveri