«Realizzazione Centro del riuso, chiarezza e tempi certi» | Password Magazine

JESI- Inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale un’ interrogazione avente ad oggetto «Realizzazione centro del riuso» per comprendere se e quando sarà realizzato e approvato il centro del riuso comunale: questa la richiesta avanzata da Samuele Animali, consigliere del gruppo di opposizione Jesi in Comune.

«Dopo che se ne era parlato negli anni precedenti – si legge nell’interrogazione depositata -, nell’estate 2018 l’amministrazione annunciava la realizzazione “entro l’inverno” di un Centro del Riuso a supporto del Centro Ambiente del Campo Boario».

Sempre secondo quanto riferisce il consigliere di Jesi in Comune «l’intenzione di creare un Centro del riuso è stata ribadita in altre occasioni, come per esempio in un comunicato del 24/4/19 e durante l’ “inaugurazione” dei recenti lavori di adeguamento del Centro ambiente».

Il centro del riuso è una struttura dove si potranno portare, e anche prelevare, gratuitamente beni di consumo in buono stato d’uso, di conservazione ed igienico, che possono essere riutilizzati per lo stesso scopo per cui sono stati creati. «In passato, con obiettivi e contenuti molto più limitati, era stato annunciato e creato un

muro della gentilezza, dismesso dopo breve tempo – evidenzia il consigliere – al momento non risulta che presso il Centro ambiente comunale sia attivo il Centro del riuso. Strutture di questo tipo sono attive anche presso altri comuni della provincia e si tratta di uno strumento che incentiva la condivisione e permette ai cittadini che se ne serviranno di risparmiare in termini monetari, oltre che alla collettività di ridurre i rifiuti e il consumo energetico e dunque l’inquinamento». Da qui l’interrogazione all’Amministrazione per sapere se risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito