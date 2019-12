Recita di Natale. Le prime del Lorenzini cantano e incantano

JESI – A Christmas Carol, un classico di Natale. Lo hanno riproposto, tradotto in una delicata piece, le classi prime della scuola secondaria Lorenzini di Jesi. Venerdì 20 dicembre, presso il teatrino della parrocchia del Divino Amore, le sezioni A, B, C e D hanno dato vita ad una graziosa rielaborazione della favola di Charles Dickens, scandita dalle più belle melodie natalizie. Diretti dall’insegnante di musica, i giovani esordienti hanno cantato e incantato e, grazie alla sapiente preparazione del corpo docente, si sono esibiti in più d’una favella: spagnolo, francese, italiano e persino latino. Nonché, ovviamente, nell’idioma shakespeariano. A rendere ancor più suggestivo l’onirico percorso di redenzione dell’avido Scrooge, la performance di attrici e attori, bravi sul palco e dietro le quinte, capaci anche, come sono stati, di creare convincenti scenografie. Ma soprattutto abili nel catturare l’attenzione di un variegato pubblico. “In poco tempo – ha esordito la dirigente d’istituto Lidia Prosperi – sono riusciti a mettere in scena uno spettacolo che vi incanterà”. Tra applausi scroscianti, la serata si è conclusa con l’inaspettata esibizione di un coro formato da alunni e docenti. Che aggiungere, se non buona la prima? Anzi, buone e brave le prime del Lorenzini!

A cura di Marco Torcoletti