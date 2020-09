Regionali, Acquaroli: «Un risultato storico». Al via ripartizione seggi | Password Magazine

REGIONALI – «Un risultato storico, grazie al quale vogliamo recuperare la frattura tra istituzioni e territorio, per dare risposte concrete e attese dalla comunità marchigiana». Sono le prime parole da governatore delle Marche che il nuovo presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha pronunciato nella sala stampa allestita a Palazzo Leopardi. Un saluto e un ringraziamento, accompagnati dall’anticipazione delle priorità che guideranno il nuovo esecutivo: «Ricostruzione; impegno per superare la crisi economica; una riforma sanitaria rispondente, con equilibrio, alle esigenze di tutti i territori; lavoro; dialogo forte con il mondo produttivo, l’associazionismo professionale e le parti sociali. Sarà un dialogo importante per tutta la regione, che sottolineerà lo spirito con cui ci approcciamo a parlare con i cittadini, convinti che, i prossimi, saranno cinque anni avvincenti. Anni sicuramente difficili, perché difficile è la situazione generale. Ma siamo convinti che quando si agisce per recuperare un rapporto e rilanciare una visione, saranno in tanti a darci una mano. Un grazie a tutti i marchigiani che ci hanno sostenuto e spinto, che hanno voluto puntare su un cambiamento, testimoniato dalla crescita dell’affluenza alle urne e dal voto che, per la prima volta, hanno voluto darci. Ci sentiamo responsabili e vogliamo mostrare loro tutta la nostra responsabilità con il nostro impegno e il nostro lavoro».

Acquaroli è stato votato dal 49,13% dei marchigiani (361.116 voti, quasi la maggioranza assoluta), segue Maurizio Mangialardi con il 37,29% (274.108 voti), terzo Gian Mario Mercorelli del Movimento 5 Stelle con 8,62% (63.348 voti). Seguono Roberto Mancini per Dipende da noi si ferma al 2,30% (16.874 voti), Fabio Pasquinelli della Lista comunista con l’1,41% (10.380 voti), Sabrina Paola Banzato di Vox 0,56% (4.120), Anna Rita Iannetti del Movimento 3V 0,54% (3.984 voti), infie Alessandra Contigiani di Ricostruire l’Italia con lo 0,16% (1.142 voti).

Intanto i seggi in Consiglio sono stati così ripartiti: 9 i seggi spettanti alla provincia di Ancona, 5 alla maggioranza (2 Lega Salvini, 2 Fratelli d’Italia, 1 UdC, 2 Pd, 1 M5S, 1 Rinasci Marche); 4 quelli per Ascoli Piceno (1 Fratelli d’Italia, 1 Lega Salvini, 1 Italia Viva ma la lista perde un seggio a favore del candidato presidente secondo classificato Mangialardi, 1 PD); 4 Fermo (1 Fratelli d’Italia, 1 Lega Salvini, 1 Forza Italia, 1 PD); 6 seggi per la provincia di Macerata (2 Lega Salvini, 2 Fratelli d’Italia, 1 Forza Italia, 1 PD), 7 seggi per la provincia di Pesaro Urbino: (1 M5S, 2 PD, 1 Fratelli d’Italia, 2 Lega Salvini Marche, 1 Civitas Civi).

Restano escluse le liste Dipende Da Noi, Riconquistare l’Italia, Comunista!, Vox Italia Marche, Movimento 3 V.