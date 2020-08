Regionali, Andrea Antolini candidato con Dipende da Noi | Password Magazine

JESI – Regista, insegnante precario ed educatore per una cooperativa sociale da 15 anni. La scelta di mettere a frutto professionalità e competenze per lavorare nell’ambito del sociale e della cultura e l’impegno a trasferire anche nella sfera civile una passione, nata dai tempi dell’università, per la politica. Una passione che, dal direttivo del gruppo consiliare “Jesi in Comune”, lo vede ora candidato nella lista Dipende da noi, per le elezioni regionali, che sostiene come presidente Roberto Mancini.

È Andrea Antolini il candidato al Consiglio regionale per la circoscrizione di Ancona del movimento politico che si definisce di sinistra etica, che si propone come alternativa alle destre ma anche al progetto portato avanti dal centrosinistra con la candidatura del sindaco di Senigallia Mangialardi.

Regista e produttore cinematografico, ha prodotto e diretto documentari e lungometraggi

spesso su temi legati all’ambiente ed al sociale. Ha insegnato audiovisivo e multimediale al liceo

artistico di Fabriano ed Ancona. Come educatore per una cooperativa sociale lavora con le fasce più deboli e meno protette della società. Sono alcune delle caratteristiche di Antolini, 43enne e padre di una bambina di 10 anni, che hanno convinto Roberto Mancini e la lista “Dipende da noi” a

proporne la candidatura al Consiglio regionale.

Per presentare il candidato e raccogliere le firme per la lista, Dipende da noi dà appuntamento a tutti a Jesi, giovedì 13 agosto, alle ore 21, in corso Matteotti, al civico 2, in prossimità di piazza della Repubblica.