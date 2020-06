Regionali, il centrodestra fa quadrato su Francesco Acquaroli | Password Magazine

REGIONALI – É Francesco Acquaroli (Fratelli D’Italia) il candidato scelto dal centrodestra per le regionali nelle Marche. Una nota congiunta tra Fratelli D’Italia, Forza Italia e Lega ha ufficializzato la decisione finale, ricaduta sul parlamentare 45enne di Potenza Picena.

«Ringrazio i leader Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per il sostegno e la fiducia alla mia candidatura a governatore. Un ringraziamento particolare va al Presidente Giorgia Meloni che fin da subito aveva indicato il mio nome sul tavolo nazionale – sono le sue parole – Oltre ad essere un orgoglio, questa candidatura rappresenta una grandissima responsabilità per dare alla nostra regione una nuova opportunità. Io ce la metterò tutta, ma l’aiuto, il sostegno e la forza di ognuno di voi saranno determinanti per scrivere questa nuova straordinaria pagina e per resistuire una speranza vera alle Marche».