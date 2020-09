Regionali, Mancini (Dipende da Noi):  «Il voto dei marchigiani è di protesta» | Password Magazine

REGIONE – C’è anche Roberto Mancini di Dipende da Noi ai microfoni della Regione Marche, in collegamento con i giornalisti. Le proiezioni lo vedono intorno al 3%, lasciando presumere il raggiungimento del quorum per una rappresentanza in Consiglio comunale: «I giochi sono ancora aperti – commenta – ma intanto abbiamo il riconoscimento degli elettori del lavoro svolto, ad indicare la credibilità della nostra proposta. Ora puntiamo ad arrivare con una nostra rappresentanza in Consiglio regionale: sarà per noi un risultato di partenza da cui svilupperemo una linea di azione e continuità per far conoscere il nostro progetto». Sul centrodestra che avanza fa sapere: «Il voto dei marchigiani è stato espressione di protesta e malcontento, un voto di rabbia e non per ideologia». Sul centrosinistra aggiunge: «L’appello di Mangialardi al voto utile non è stato raccolto – dice il candidato a Governatore di Dipende da Noi -. Sarebbe stato meglio lanciare una prospettiva diversa e nuova invece di insistere nel voler proporre la stessa linea, la stessa dirigenza e approccio destinato a sconfitta sicura. Se il centrosinistra non cambierà orientamento verso una democrazia più partecipata non avrà futuro».