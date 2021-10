Resilienza e la ripresa al centro dell'incontro di Aidp Marche | Password Magazine

JESI – È la resilienza la chiave di volta per la ripresa?

Continuano gli appuntamenti con gli incontri del weekend organizzati all’interno del cartellone “The Resilience of Art” che ospita sia l’omonima mostra del maestro Carlo Iacomucci sia ulteriori eventi curati della Residenza Anziani Collegio Pergolesi ODV.

L’appuntamento è per oggi, sabato 16 ottobre, alle ore 17 a Palazzo Bisaccioni di Jesi.

L’evento è promosso da AIDP Marche. Coordina l’incontro Enrico Carrescia Past President AIDP Marche nonché Direttore Residenza Anziani Collegio Pergolesi.

Interverranno:

– il Prof. Domenico Bodega Faculty of Economics – Department of Economics and Business Administration dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano “La Resilienza come competenze per lo slancio della ripresa – Aprire spazi per farli durare”

– la Dott.ssa Monica Cavicchioli Vice President & Human Resources Director Fondazione La Rosa dei Venti di Como

– la Dott.ssa Isabella Covilli Faggioli Past President AIDP Nazionale

– il Dott. Francesco Ferretti Founder e CEO di Bell & Ruev

– la Dott.ssa Stefania Cimino President & CEO Roland DG Mid Europe

– la Dott.ssa Marzia Benelli Presidente AIDP Gruppo Marche e Human Resources Director Università Cattolica del Sacro Cuore -Milano

L’Associazione Italiana per la Direzione del Personale è punto di riferimento in Italia per tutti coloro che si occupano professionalmente della relazione individuo/azienda, coniugando le esigenze dello sviluppo dell’impresa e delle persone.

Per partecipare come pubblico è necessario prenotare ai numeri: 349 7882624 | 339 2211293. Per entrare verrà richiesto il green pass. L’incontro sarà trasmesso in Livestreaming sul sito www.expoitalia.it/pergolesi. La serata continuerà, su prenotazione, al Relais Marchese del Grillo di Fabriano.

L’incontro di domani si inserisce nel cartellone di eventi curati della Residenza Anziani Collegio Pergolesi ODV, e nel quale si inserisce la mostra di pittura e incisioni “The Resilience of Art” del Maestro Carlo Iacomucci.

Il cartellone è stato sviluppato «celebrare il 101° anno dall’insediamento a Jesi della Congregazione dei Fratelli di Ns Signora della Misericordia, proprietaria della struttura del “Collegio Pergolesi” – affermano Paolo Troiani ed Enrico Carrescia, rispettivamente presidente della ODV e direttore della Residenza Anziani Collegio Pergolesi – Il calendario di eventi e la mostra sono finalizzati sia al coinvolgimento della cittadinanza sia a sviluppare sinergie importanti per acquistare attrezzature per aumentare il benessere degli ospiti della struttura: per l’occasione è infatti stato realizzato un elegante catalogo arricchito di una preziosa acquaforte in tiratura limitata»

La mostra “The Resilience of Art”, a Palazzo Bisaccioni di Jesi, è aperta tutti giorni fino al 1° novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.30 (compresi i festivi). Ingresso libero.