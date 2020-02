Resta incastrato sotto un trattore, anziano soccorso: è grave a Torrette

SENIGALLIA – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio alle 17.15 circa a Senigallia, sulla SP2 Strada Provinciale Sant’Angelo per un soccorso a persona. I pompieri del distaccamento di Senigallia hanno soccorso una persona rimasta incastrata sotto un trattore e, con l’ausilio dei cuscini ad aria, lo hanno estratto per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. L’uomo – un 88enne – è stato trasferito al Pronto Soccorso di Torrette in eliambulanza: è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno messo poi in sicurezza l’area dell’intervento